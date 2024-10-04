На восточной границы Польши стали строить защитные сооружения
Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что на восточной границе страны начали строить защитные сооружения. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, первые тесты фортификаций состоятся уже в ближайшие три недели. Томчик также добавил, что проект планируется завершить к 2028 году — готовая защита будет включать в себя оборонительные сооружения протяженностью около 800 километров, что обойдется оборонному бюджету Польши в 2,6 миллиардов долларов.
«"Восточный щит" — это одно из заданий которое поставил перед нами премьер-министр Дональд Туск, вице-премьер Косиняк-Камыш, чтобы восточная граница Польской республики, чтобы северная граница Польской республики были безопасными границами», — рассказал он.
Ранее стало известно, что Польша начнет выпуск снарядов для Homar-K.