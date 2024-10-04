Столтенберг сравнил военный потенциал Европы с российским

Европейские члены НАТО уступают России по своему военному потенциалу и должны компенсировать это отставание, наращивая траты на оборону. Об этом в интервью газете Financial Times заявил экс-генсек НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг.

Как отмечает издание, бывший глава альянса признал, что у европейских стран сейчас слишком мало оружия, техники и военнослужащих, находящихся в состоянии высокой готовности к потенциальному конфликту.

"Мы знаем, что отстаем [от России], - сказал он. - Не могу сказать точно, сколько нужно потратить денег [для того, чтобы компенсировать отставание]. Но могу сказать с уверенностью, что если союзники собираются реализовать все, что они обещали, <…> это обойдется в гораздо большие суммы, чем 2% ВВП, будь то 2,5% или 3%".

По словам Столтенберга, в Москве также знают об этом положении вещей.

Столтенберг перед уходом в отставку обратился с просьбой к Евросоюзу

Отвечая на вопрос, что вызывает у него наибольшие сожаления после ухода с поста генсека альянса, Столтенберг заявил, что НАТО нужно было раньше начать передавать Украине летальные вооружения. По его словам, поставки нужно было осуществлять еще до начала специальной военной операции ВС РФ в феврале 2022 года, однако большинство союзников "очень боялись последствий". Как считает Столтенберг, наличие у Украины более современных вооружений могло бы предотвратить конфликт с Россией или "по крайней мере сильно осложнить" выполнение боевых задач российскими войсками.