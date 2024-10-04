Военэксперт объяснил желание генсека ООН участвовать в саммите БРИКС

В ООН понимают, что БРИКС представляет собой новую элиту стран в мировой политике, заявил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, говоря о желании генсека Антониу Гутерреша участвовать в саммите объединения. По словам эксперта, раньше G7 считался «элитарным западным клубом». Однако сейчас БРИКС имеет большее влияние, убежден Перенджиев.

Полагаю, что в первую очередь генсек ООН захотел принять участие (в саммите. - NEWS.ru), потому что он понимает растущее влияние БРИКС прежде всего в мировой политике, и в определенном смысле БРИКС понимается как новая элита стран. То есть если раньше это был G7 как некий элитарный западный клуб, то сейчас есть понимание, что БРИКС уже, наверное, по влиянию становится больше, чем западный клуб. И даже скорее всего есть понимание, что за БРИКС будущее, а G7 остается в прошлом, — поделился политолог.

По словам Перенджиева, объединение является субъектом формирования новой глобальной экономической модели, где не будет лидирующего места стран Запада. Эксперт полагает, что генсек ООН Антониу Гутерриш «это все прекрасно понимает».

Есть еще один момент, это то, что Израиль послал его в прямом смысле, и, наверное, Гутерриш решил, что раз такое дело, тем более надо показывать себя. Это тоже такой сигнал Израилю, что ООН теперь так же отворачивается от Израиля, а может и от тех, кто открыто или тайно его поддерживает. С его участием авторитет БРИКС еще больше возрастет. Генсек ООН поддерживает, значит привлекательность БРИКС станет еще выше. Да и сам по себе Казанский саммит будет выглядеть весьма значимо, — заключил военный политолог.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в предстоящем саммите БРИКС. Встреча пройдет в Казани.