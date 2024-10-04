Россия усовершенствовала систему ПВО и средства радиоэлектронной борьбы с вооружением НАТО, а армия Украины, несмотря на действия в Курской области, продолжает испытывать давление со стороны российских войск. Об этом пишет издание Asia Times.

«Россия многому научилась в том, как бороться с оружием НАТО, используя свои средства ПВО и возможности электронного глушения. Несмотря на Курскую операцию ВСУ, русские не клюнули на приманку. Они продолжили оказывать давление на армию Украины», — говорится в материале.

Автор материала добавил, что, несмотря на продолжающиеся поставки оружия от НАТО, шансы Украины против российских атак выглядят неутешительно. Запасы США истощаются, что негативно влияет на Киев, заключили в издании.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал атаку ВСУ на Курскую область провальной из-за значительных потерь украинских военных. Он подчеркнул, что число погибших составляет тысячи, также он упомянул о сотнях уничтоженной бронетехники.