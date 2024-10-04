Лукашенко призвал поставить памятник корове

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что корове надо поставить памятник за вклад в обеспечение людей продовольствием. RT на русском

«Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки. После войны благодаря корове мы выжили. И сейчас она нас кормит», — заявил Лукашенко в ходе посещения совхоза «Парохонское». Lenta.ru

Он рассказал, что у него есть в собственном подсобном хозяйстве корова, которую ему не так давно подарили из Брестской области. По его словам, у нее были настолько высокие надои, что было решено даже скорректировать животному рацион. ТАСС