Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область мотивацией для Запада

Атака ВСУ на территорию Курской области помогает «мотивировать» Запад на предоставление помощи Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Спасибо всем командирам, сержантам, всем солдатам за Курскую операцию, которая сильно помогла мотивировать тех, кто дает нам пакеты поддержки оружием», — написал глава государства.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок заявил, что главкому ВСУ Александру Сырскому после отступления украинской армии из Угледара будет нужна перегруппировка подразделений, поэтому нельзя исключать вывода войск Украины с территории Курской области.

Зеленский впервые высказался о потере Угледара

Полковник отметил, что украинское командование на данном этапе развития боевых действий в Донбассе столкнулось с дилеммой: либо продолжать удерживать захваченные ВСУ территории Курской области, либо потерять населенные пункты Селидово, Курахово и Покровск и в целом ДНР.