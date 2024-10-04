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Иран сделал предупреждение Израилю

Иран нанесет удары по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и газовым месторождениям, если Израиль атакует иранскую территорию. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции, передает РИА Новости.

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Аргентина решила вернуть спорные с Британией острова

Аргентина решила вернуть спорные с Великобританией Фолклендские (Мальвинские) острова после передачи британской стороной Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос.

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Лукашенко раскрыл последствия ввода войск Польши на Украину

Если Польша попытается «оттяпать» запад Украины, Белоруссия окажет поддержку Киеву. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Путин заявил о попытках создать России сложности с международными расчетами

России пытаются создать сложности с международными расчетами, необходимо подготовить меры для преодоления этих препятствий, заявил на совещании с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин.

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Wildberries выйдет на рынок страны СНГ

Основательница Wildberries Татьяна Ким и глава торгово-промышленной палаты Таджикистана Джамшед Джумахонзода подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС.

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Блогер Лерчек отказалась признать вину в выводе 251 млн рублей

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не признала вину в деле о выводе 251 млн рублей из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Екатерину Гордон.

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Цукерберг стал вторым по богатству человеком в мире

Состояние Марка Цукерберга преодолело отметку в 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes. По данным издания, основатель Meta*обошел по размеру состояния главу Amazon Джеффа Безоса и занял вторую строчку в рейтинге.

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Сергей Мазаев попал в неловкую ситуацию на похоронах Добрынина

«Московский комсомолец» рассказал, что музыкант Сергей Мазаев хотел избежать общения с журналистами на похоронах композитора Вячеслава Добрынина и попытался войти на церемонию прощания через VIP-вход. Однако, по данным газеты, охранники отказались пропустить музыканта.

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В Госдуме поддержали штрафы для водителей за курение

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В Госдуме поддержали штрафы за курение для водителей. Депутаты поддерживают предложение министерства транспорта России о приравнивании электронных сигарет к смартфонам во время вождения. Как заявил замглавы «Справедливой России» Дмитрий Гусев, автомобилистов-курильщиков необходимо начать штрафовать на 1 500 рублей.

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Мостового экстренно госпитализировали

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о том, что был экстренно госпитализирован. Слова экс-игрока приводит «ВсеПроСпорт».Читать новость полностью