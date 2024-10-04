Эрдоган заявил, что Израиль бросает вызов Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планы Израиля в регионе не ограничиваются Палестиной и Ливаном, и он бросает вызов Турции.

"Израиль реализует коварный план, который не ограничивается сектором Газа, Западным берегом реки Иордан и Ливаном. Не нужно быть пророком, чтобы увидеть конечную его цель. Любой, кто знает историю, историю религий, политики и дипломатии, легко увидит связь с Иерусалимом, мечетью Аль-Акса и иллюзией о земле обетованной. Мы же прекрасно знаем, что такое земля обетованная. Они [руководство Израиля] буквально вступают в гонку, чтобы бросить вызов Турции. Мы хорошо это знаем. Нынешняя израильская администрация раскрывает свои истинные намерения каждым ее заявлением и каждой картой, которую она демонстрирует", - заявил Эрдоган во время выступления в Адане.

Трансляцию вели местные телеканалы.

Он также раскритиковал Израиль за решение объявить персоной нон грата генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Каждый раз, когда регион приближается к прекращению огня, миру и спокойствию, израильское правительство осуществляет провокации, которые подрывают эти процессы. Они используют все средства, чтобы распространить пожар по всему региону и залить его кровью и слезами. Международное право полностью отброшено в сторону", - указал Эрдоган.

"Израиль без стыда бросает вызов генеральному секретарю ООН Гутерришу. Заявляет, что тот под запретом. Ты кто такой, чтобы запрещать что-то генсеку ООН? Что ж, теперь 196 стран мира, полагаю, выразят поддержку генеральному секретарю ООН", - сказал Эрдоган.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац 2 октября запретил генеральному секретарю ООН Антонию Гутерришу въезд в еврейское государство и объявил его персоной нон грата из-за отсутствия с его стороны осуждения атаки Ирана на Израиль.