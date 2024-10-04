Французские депутаты выдвинули вотум недоверия новому премьеру

«Новый народный фронт», блок левых депутатов в парламенте Франции, выдвинул вотум недоверия новому премьер-министру страны Мишелю Барнье. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

© Lenta.ru

«Существование этого правительства по его составу и направлениям является отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы», — говорится в документе, подписанном законодателями.

Как отмечает издание, вотум выдвинули 192 депутата из коалиции левых. Его рассмотрят в Национальном собрании во второй половине дня 8 октября. Вотум представит лидер социалистов Оливье Фор.

Во Франции отклонили предложение об импичменте Макрону

Уточняется, что вероятность принятия вотума крайне мала, поскольку фракция правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» не намерена голосовать в его поддержку, а для его одобрения необходимо получить большинство голосов в парламенте.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть новое французское правительство. По его словам, оно является «олигархической бородавкой», которая ставит перед собой цель довести всех до отчаяния.