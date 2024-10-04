Иран назвал условие для прекращения огня на Ближнем Востоке

Иран поддержит любую мирную инициативу по прекращению огня на Ближнем Востоке, если оно будет включать одновременное перемирие в Ливане и секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, передает ISNA.

«Говоря о прекращении огня в Ливане, я уже обсудил этот вопрос с ливанскими коллегами, и мы поддерживаем контакты с другими странами. Иран поддержит любые усилия для достижения мира только тогда, когда, во-первых, права ливанского народа будут полностью соблюдены. Во-вторых, необходимо также достичь одновременного прекращения огня в Газе», — отметил дипломат.

Аракчи добавил, что Тегеран поддерживает Бейрут и будет продолжать это делать. Он также выразил уверенность, что «ливанский народ победит Израиль».

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал "абсолютно законным" ракетный удар, нанесенный исламской республикой по Израилю. Об этом он заявил во время пятничной молитвы в Тегеране, которую транслировал телеканал IRIB.

"Каждый народ имеет право защищать свою страну и территорию от агрессора. Наши (иранские - прим. ТАСС) вооруженные силы два-три дня назад провели замечательную работу, и она была абсолютно законной", - отметил Хаменеи.

Он также вновь обратился ко всем мусульманским странам с призывом объединиться против Израиля.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве палестинского движения ХАМАС, ливанского шиитского движения "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели, Израиль же утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена. Израильский Генштаб пообещал "выбрать время" и удивить ответом на эту атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары по Израилю будут еще более масштабными.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил стремление США сохранить израильский режим желанием получить через него ресурсы в регионе. Об этом пишет ТАСС.

Также Хаменеи сказал, что США и дальше будут использовать израильский режим в конфликтах.

Поэтому любой удар по Израилю является, по мнению Хаменеи, «услугой всему человечеству».

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Тегеран нанесет удары по всем израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям страны, если Израиль совершит ошибку, заявил замкомандующего Корпуса стажей исламской революции (элитные части ВС Ирана) адмирал Али Фадави.

Если Израиль совершит ошибку, атакуя Иран, то Тегеран ответит ударами по всем источникам энергии, всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям этой страны, заявил Фадави, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

По его словам, у Ирана есть множество экономических центров, тогда как Израиль обладает лишь тремя электростанциями и несколькими НПЗ, которые могут быть поражены в один момент.

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Власти Соединённых Штатов не станут участвовать в нанесении ответных ударов Израиля по военным объектам и энергетической инфраструктуре Ирана.

Об этом сообщает газета Financial Times. Издание отмечает, что Вашингтон и Тель-Авив действительно обсуждают возможность нанесения таких ударов, но без участия США.

«Представитель США заявил, что Вашингтон не собирается участвовать в ударах», — приводит текст сообщения РИА Новости.

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Израиль может с высокой эффективностью поразить выбранные объекты на территории Ирана и в этом им поможет американская разведка. Об этом заявил бывший высокопоставленный американский военный.

Как сообщает телеканал NBC, собеседник рассказал, что Израиль при желании может поразить широкий спектр целей в Иране, включая военные и разведывательные объекты, нефтяные терминалы нефтеперерабатывающие заводы, ядерные объекты, а также высокопоставленных военных.

«Есть так много объектов, по которым они могут ударить, и они смогут поразить все это с большой эффективностью. Иран не сможет их остановить», - сказал эксперт, сообщает РИА «Новости».

Израиль не рассматривает удары по ядерным объектам Ирана в качестве потенциального варианта ответа Тегерану.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Некоторые израильские чиновники призывали нанести удары по ядерным объектам, хотя человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что это не рассматривается», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что США и другие западные союзники призывают Израиль сосредоточиться на военных целях. При этом официальные лица США признают, что их влияние на Израиль может быть ограниченным.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что выступает против нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, сообщает британская газета.

До этого бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал Израиль нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Пренебрежение Израилем международным правом лишь усиливается с повышением эскалации насилия в Ливане. Об этом сказано в заявлении спецдокладчиков Организации Объединенных Наций (ООН), распространенном Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

"Последнее нарушение Израилем международного права - наземное вторжение в нарушение суверенитета и территориальной целостности Ливана и резолюции 1701 Совета Безопасности – только увеличит число пострадавших и вынужденных переселенцев", - говорится в сообщении.

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Израиль и Иран оказались на грани прямого вооруженного конфликта, предотвратить который власти США не в состоянии. Такое мнение выразил колумнист канадской газеты The Globe and Mail Конрад Якабуски.

"Прямой военный конфликт между Ираном и Израилем теперь, скорее всего, придет на смену ответным акциям насилия последних нескольких месяцев, в то время как <...> Тегеран и [премьер Израиля Биньямин] Нетяньяху движутся к столкновению, которое они долгое время считали неизбежным, - пишет журналист. - Действующий президент США, похоже, не в силах его предотвратить. Возможно, это касается и следующего (американского лидера - прим. ТАСС)".

Эксперт пояснил, что Иран в противостоянии с еврейским государством уже не может действовать только с опорой на якобы подконтрольные ему движения "Хезболлах" и ХАМАС.

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