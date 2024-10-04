Лукашенко предложил восстановить Украину с помощью белорусов

Киев рассчитывает на помощь США в восстановлении страны после завершения конфликта с Россией, однако Вашингтон будет озабочен проблемами внутри своей страны и Украине придется делать это с помощью близких им людей, прежде всего белорусов. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он отметил, что, когда требуется что-то решить, Зеленский сразу летит в Вашингтон, а не Минск или Москву, чтобы договориться и закончить конфликт.

«Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут "заможнымi", крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется — скажут: "Володя, ты кто такой?" Новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины. Поэтому Киеву надо взять голову в руки и понять, что им надо будет восстанавливать страну с помощью близких им людей, прежде всего белорусов», — добавил Лукашенко.

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Также он вспомнил о сложном прошлом между украинским и белорусскими народами в годы Второй мировой войны, когда украинцы, управляемые фашистами, сожгли Хатынь. Несмотря на это Лукашенко отметил, что не считает нужным фиксировать на этом внимание, предпочитая оставить прошлое в прошлом.