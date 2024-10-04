Литва первой в ЕС признала КСИР террористической организацией

Литва первой в ЕС объявила КСИР террористической организацией
Литва первой в Евросоюзе объявила Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией.
Об этом решении Сейма (парламента) сообщил журналистам председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Эмануэлис Зингерис.
"Мы первыми в ЕС выступили с заявлением о террористическом характере данной организации", - заявил он.
Как отметил председатель комитета, вслед за этой оценкой законодателей последуют организационные выводы.
"Теперь МВД предстоит следить, чтобы члены террористического корпуса не пересекали границу Литвы", - пояснил Зингерис.