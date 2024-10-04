Литва первой в ЕС признала КСИР террористической организацией

Литва первой в Евросоюзе объявила Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией.

Об этом решении Сейма (парламента) сообщил журналистам председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Эмануэлис Зингерис.

"Мы первыми в ЕС выступили с заявлением о террористическом характере данной организации", - заявил он.

Как отметил председатель комитета, вслед за этой оценкой законодателей последуют организационные выводы.