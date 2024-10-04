Боррель заявил о возможном вступлении России в ближневосточный конфликт

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в конфликт на Ближнем Востоке в какой-то момент может вступить Россия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Onda Cero.

По словам Борреля, в какой-то момент ближневосточный конфликт может расшириться настолько, что в него вступит Россия. При этом он подчеркнул, что страны Запада все равно не хотят принуждать Израиль к прекращению огня.

«Если иранские ядерные объекты будут уничтожены, Ирану придется действовать, что-то предпринимать, что может быть, например, в нефтяных объектах в Персидском заливе. И если так будет продолжаться, то рано или поздно мы ввяжемся в конфликт, в котором может принять участие и Россия», — рассказал он.

Боррель обвинил Венгрию в нарушении единства Евросоюза

Ранее Боррель заявил, что Израиль проигнорировал просьбы не допустить вторжения в Ливан.