Трамп заявил об отправке США в ад в случае его проигрыша

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты отправятся в ад в случае его проигрыша на ноябрьских президентских выборах.

"Послушайте, мы должны победить, и, если мы не победим, эта страна (США, - прим. ТАСС) отправится в ад", - приводит слова Трампа газета The Guardian. "Знаете, есть высказывание, что эти выборы могут быть последними в нашей жизни, и я действительно верю в это выражение, я верю, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо будут", - добавил он.

Ранее Илон Маск выразил мнение, что предстоящие в ноябре президентские выборы в США могут стать последними для страны в случае проигрыша на них Трампа. По его оценке, в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис нелегальные иммигранты будут продолжать прибывать и постепенно получать гражданство и право голосовать на следующих выборах. Таким образом, полагает предприниматель, заручившись голосами мигрантов, Демократическая партия будет вне конкуренции через четыре года, и единственными выборами в США будут праймериз демократов.

Харрис обошла Трампа в четырех «колеблющихся» штатах США

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис, которую делегаты проходящего съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.