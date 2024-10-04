Украине указали на упущенную возможность вступить в НАТО

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин усомнился, что его страна сможет вступить в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Соскина, Киев уже упустил все шансы на присоединение к альянсу. При этом бывший советник считает, что без вступления в НАТО Украина не сможет получать долгосрочную поддержку от альянса, поскольку у того попросту нет стольких ресурсов.

«Сегодня попасть в НАТО уже невозможно. Ключевая точка была в 2007-2008 году, когда еще можно было получить план для вступления кандидатов в члены НАТО. <...> У НАТО сейчас просто нет денег. Где они их возьмут? Они не могут выделить деньги из бюджета, им надо их выделить и создать фонд. Пока они его создадут — уже будет пробит фронт», — рассказал он.

Ранее Госдумы призвал народ Украины опасаться дальнейшей интеграции с НАТО.