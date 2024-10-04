В ООН отреагировали на видео пыток российского пленного со стороны ВСУ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует видеозапись с пытками российского военнопленного со стороны ВСУ. Об этом сообщила РИА Новости представитель управления Элизабет Троссел.

"Я уверена, ... коллеги отслеживают множество источников, включая фотографии и видео, размещенные в социальных сетях. Конечно, как мы уже говорили, они анализируют такие видео. Ранее вы спрашивали, в какие сроки выполняется эта работа. Это трудно уточнить", - заявила Троссел.

2 октября выяснилось, что украинские военные пытают российского солдата Сергея Полия, требуя от семьи совершить теракт взамен на его жизнь. РИА Новости публиковало видео избиения мужчины дубинкой, которое было прислано его супруге, Юлии Полий. Судя по словам Сергея, сняты кадры были 13 сентября.

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Украинские военные угрожали обезглавить мужа женщины, если та не выполнит их условия. Юлия Полий обращалась в ООН с просьбой помочь ей вернуть домой супруга. При этом судьба пленного неизвестна.