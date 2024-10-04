Украина начала получать данные о заграничных счетах своих граждан

Украина провела первый международный автоматический обмен информацией о счетах граждан. Об этом со ссылкой на Минфин государства пишет издание «Страна.ua».

В рамках процедуры неназванной стране передали информацию о финансовых счетах нерезидентов, а в ответ поступили данные о счетах украинцев.

Отмечается, что ради «повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов» ведомства двух стран поделились друг с другом списками, в которые вошли имя человека, его адрес, дата и место рождения, налоговый номер, а также данные о финансовом учреждении и счете, включая остаток по состоянию на конец отчетного периода.

О том, что Украина начнет обмениваться информацией о счетах своих граждан со 115 странами, включая государства Евросоюза, где живут более четырех миллионов украинцев, несколько месяцев назад сообщили в Верховной Раде. Закон, позволяющий начать такой обмен, был подписан президентом Владимиром Зеленским в марте 2023 года.