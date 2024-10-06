Кения захотела развивать сотрудничество с РФ в новой сфере

Кения намерена активизировать сотрудничество с РФ в сферах атомной и возобновляемой энергетики. Об этом сообщил журналистам посол Кении в России Питер Мутуку Матуки.

"Я вижу, как Россия продвинута в вопросах экономики, и это еще один сектор, в котором мы можем развиваться совместно. Особенно, ядерная энергия. <...> Это также развитие солнечной энергетики", - сказал он на полях форума "Северный Кавказ: новые геостратегические возможности".

Форум состоялся на Ставрополье 4-5 октября. Его проводит ежегодно Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Общественной палаты РФ.