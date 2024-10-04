В «Хезболле» рассказали о местоположении тела генсека Насраллы

Тело генсека шиитской исламской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, ликвидированного в ходе израильского авиаудара по его бункеру 28 сентября, на время захоронили в тайном месте, чтобы похоронная процессия не стала объектом для нового удара израильтян.

Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает агентство AFP.

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«Хасан Насралла был временно похоронен, пока обстоятельства не позволят провести публичные похороны», — заявил собеседник агентства из числа приближенных к руководству организации.

Ранее стало известно, что Насралла не стал уезжать из Бейрута, так как был уверен в собственной безопасности и в окружающих его людях. Об этом его предупреждал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.