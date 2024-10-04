$95.03+0.52104.87+0.42
Почта

В «Хезболле» рассказали о местоположении тела генсека Насраллы

Тело генсека шиитской исламской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, ликвидированного в ходе израильского авиаудара по его бункеру 28 сентября, на время захоронили в тайном месте, чтобы похоронная процессия не стала объектом для нового удара израильтян.

В «Хезболле» рассказали о местоположении тела генсека Насраллы
© globallookpress.com

Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает агентство AFP.

Хаменеи высказался о планах США на Израиль

«Хасан Насралла был временно похоронен, пока обстоятельства не позволят провести публичные похороны», — заявил собеседник агентства из числа приближенных к руководству организации.

Ранее стало известно, что Насралла не стал уезжать из Бейрута, так как был уверен в собственной безопасности и в окружающих его людях. Об этом его предупреждал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В мире
Али Хаменеи
Хезболла
Бейрут
Иран, Исламская Республика