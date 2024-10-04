Лукашенко: Если поляки «оттяпают» запад Украины, белорусская сторона им поможет

Президент Белорусcии Александр Лукашенко в пятницу, 4 октября, заявил, что если поляки «попытаются оттяпать» запад Украины, белорусская сторона окажет украинцам поддержку.

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Глава государства поделился, что претензии Польши основаны на ее желании получить Западную Украину.

— Как Западную Беларусь, так и Западную Украину. И там господствовать. Для нас это неприемлемо. Если только поляки влезут на Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующими будем мы, — заявил Лукашенко агентству БелТА во время поездки в Брестскую область.

До этого Александр Лукашенко заявил, что, как только НАТО нападет на страну, то сразу будет применено ядерное оружие. По его словам, «американцы и поляки уже выстроились вдоль государственной границы страны».

Также белорусский президент сообщил, что армию страны нужно встряхнуть и привести в идеальное состояние. Он добавил, что после завершения «разборок» в сельском хозяйстве пройдет жесткая проверка по всем направлениям. В частности, проверят армию, МВД и Комитет государственной безопасности.