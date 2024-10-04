В ООН рассказали о новой угрозе для Ливана

Ливану грозит новая гуманитарная катастрофа, так как большинство убежищ для беженцев в стране уже не вмещают людей.

© Lenta.ru

Об этом заявила представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Рула Амин, передает Reuters.

«Большинство из почти 900 возведенных властями убежищ для беженцев в Ливане уже не способны вместить всех нуждающихся в них людей», — отметила представитель УВКБ.

Кроме того, руководитель отдела помощи мигрантам в штаб-квартире Международной организации по миграции (МОМ) Матье Лучано сообщил, что людям, пытающимся спастись от ударов Израиля, приходится искать безопасные места и спать на улице, так как убежища заполнены.

1 октября Ливан призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) обеспечить воздушный коридор для безопасной поставки гуманитарной помощи в страну на фоне продолжающихся ударов Израиля по территории государства.