Харрис обошла Трампа в четырех «колеблющихся» штатах США

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис перед выборами опережает своего соперника-республиканца Дональда Трампа в четырех из семи «колеблющихся» штатах. Об этом сообщает The Washington Post.

«Колеблющийся» штаты (англ. swing states) — американские штаты, где на президентских выборах нет явного фаворита среди кандидатов от двух главных партий: Демократической и Республиканской. Эти штаты играют решающую роль в выборах, именно там кандидаты ведут наиболее активную предвыборную борьбу.

Даже небольшое изменение в настроениях избирателей из этих штатов может повлиять на итог голосования, так как в США президент избирается через коллегию выборщиков - особую систему, в которой каждый штат имеет определенное количество голосов.

По состоянию на начало октября Харрис обходит Трампа в Неваде, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине в среднем на два пункта. Однако Трамп все еще лидирует в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Ранее в Штатах прошли предвыборные дебаты, завершившиеся неудачей для Трампа. Экспресс-опрос зрителей CNN показал, что 63 процентов американцев сочли выступление Харрис лучшим. В ходе дебатов Харрис насмехалась над банкротствами Трампа, его унаследованным, а не заработанным богатством, а также затронула положение Трампа на мировой арене, заявив, что мировые лидеры смеются над ним. В итоге Трампу пришлось занять оборонительную позицию.

Трамп в ходе дебатов повторил обещание положить конец украинскому кризису в случае своей победы на выборах. При этом он несколько раз отказался отвечать на вопрос, хочет ли он победы Украины.