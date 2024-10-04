Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил США в манипулировании санкциями в отношении республики. Об этом азербайджанский лидер заявил на встрече с жителями города Джебраил, сообщила его пресс-служба. ТАСС

Лидер Азербайджана напомнил, что США ввели санкции против республики в 1992 году, а затем приостановили их в 2001 году, когда им понадобилась помощь азербайджанской стороны с операцией в Афганистане. В итоге, спустя 20 лет, когда американцы вывели войска из Афганистана, они снова наложили санкции на Азербайджан, заключил Алиев. Газета.Ru

Ранее министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десятков компаний из России, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая. Москва24