Названа причина смерти «российского кита-шпиона»

Вскрытие, проведенное Ветеринарным институтом, показало, что обнаруженный мертвым кит-белуха Хвальдимир, которого подозревают в шпионаже в пользу России, погиб от бактериальной инфекции. Об этом сообщила полиция юго-восточного района Норвегии, пишет РИА Новости.

По словам главы отдела полиции по Северному морю и по защите окружающей среды Амунн Преде Ревхейм, у животного в пасти застряла ветка, которая, скорее всего, мешала ему нормально есть, и, возможно, стала причиной смерти.

«Вероятной причиной смерти стала бактериальная инфекция, возможно, вызванная раной во рту из-за застрявшей там ветки», - пояснил он.

При этом Ревхейм заверил, что при вскрытии не нашли никаких признаков огнестрельных ранений.

Белуху обнаружили весной 2019 года на севере Норвегии рыбаки. На ней была сбруя с логотипом одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим и появились предположения о том, что кит является «российским шпионом». Животное было найдено мертвым 31 августа 2024 года.

Зоозащитники сообщили об убийстве «кита-шпиона» Хвалдимира

Зоозащитники заявили, что Хвальдимир мог быть убит с помощью огнестрельного оружия. Однако ранее сделанный рентгеновский снимок передней части кита длиной более четырех метров не выявил никаких травм, которые бы свидетельствовали об огнестрельном ранении.