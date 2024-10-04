Евросоюз высказался о плакатах в Тбилиси с руинами на Украине

Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински назвал «возмутительными, постыдными и отвратительными» баннеры на улицах Тбилиси с изображением разрушений на Украине и мирной Грузией по соседству, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я думаю, что эти баннеры возмутительны, постыдны и отвратительны, так как мир в Грузии и в Евросоюзе сохраняется благодаря жертвам народа Украины», – заявил он в пятницу в Тбилиси. «Мы поддерживаем Украину всеми средствами, так как украинцы воюют не только за свои свободу, независимость, суверенитет, но и за всех нас, за законный мировой порядок», – сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с появлением на улицах Тбилиси баннеров с изображением разрушений на Украине и мирной Грузией по соседству сказал, что «грузинскому народу надо сказать, какие результаты приносит война и какие результаты приносит мир».

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