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Пентагон запросил $1,2 млрд из-за атак Ирана

Пентагон потратит около 1,2 миллиарда долларов на содержание кораблей, задействованных в операциях в Красном море, и на пополнение запасов ракет, выпущенных для отражения атак Ирана по Израилю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на новые бюджетные документы Пентагона.

Запланированные расходы проливают свет на стоимость поддержания усиленного присутствия США в регионе, а также на цену уничтожения беспилотников и ракет Ирана и йеменских хуситов, отмечает Bloomberg. Около 300 миллионов долларов пойдут на незапланированное обслуживание корабля ВМС США USS Bataan и кораблей авианосной ударной группы Eisenhower. Также Пентагон запросил 276 миллионов долларов на закупку дополнительных баллистических ракет SM-6.

Ключевой для ВСУ город Донбасса перешел под контроль России

Российские войска вошли в город Угледар, положив конец многомесячному сопротивлению и подчеркнув масштаб проблемы, с которой сталкивается Киев, подчеркивается в статье CNN. Украинских военных вывели из города из-за угрозы окружения «для спасения личного состава и военной техники».

В течение 2024 года Россия добивалась успехов в Донбассе, а Угледар был потерян ВСУ именно в тот момент, когда Владимир Зеленский вернулся со встречи с президентом США Джо Байденом, не получив всей желаемой помощи, отмечает CNN. Достижения ВС РФ подчеркивают ее превосходство в живой силе. Угледар расположен примерно в 50 километрах к югу от Красноармейска (на Украине город называют Покровском), ключевого транспортного узла ВСУ в Донбассе. Угледар был серьезно укреплен и рассматривался как важный бастион на пересечении восточного и южного фронтов, подчеркивает CNN. Это сделало победу России «оперативной, если не оперативно-стратегической», отмечает телеканал со ссылкой на российских военных блогеров.

«Интригующий вопрос» о вступлении Турции в БРИКС

Вопрос о формате, в котором Турция будет участвовать в БРИКС, становится все более интригующим, пишет турецкая газета Hürriyet. В начале сентября СМИ сообщили, что Турция без официального объявления подала заявку на вступление в блок. Утверждалось, что заявку Анкары рассмотрят на саммите, который пройдет в России в октябре 2024 года.

Однако в своем недавнем заявлении глава МИД России Сергей Лавров «довольно отстраненно» отнесся к идее присоединения новых стран к БРИКС в статусе «полноправных членов». Вместо этого он сосредоточил внимание на таких категориях, как «страна-партнер», отмечает Hürriyet. По версии газеты, именно такой статус может получить Турция.

«Тихие охотники» России

На каком участке Балтийского моря ни оказалась бы немецкая подлодка, российские субмарины всегда появятся неподалеку, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Газета побеседовала с членами экипажа немецкой субмарины U33. Вахтенный офицер Пол Б. рассказал, что российские подлодки следуют за ними «как тени».

Немецкие моряки сравнивают подводный бой в Балтийском море с многомерными шахматами - «вполне подходящим видом спорта для русских». Как отмечает FAZ, на борту U33 нет ни одного моряка, который не отзывался бы о своих соперниках-россиянах с должным уважением. Во время недавних учений НАТО над районом учений, где находилась U33, также кружил российский морской разведывательный самолет, хотя и держался на расстоянии.

Рыночная стоимость военных монополий США и Израиля выросла

Война, начавшаяся в секторе Газа в прошлом году и распространившаяся на весь регион, укрепляет израильские и американские военные монополии, рассказало турецкое издание Evrensel. Цены на акции компаний авиационной и оборонной промышленности в 2024 году стремительно росли.

Акции RTX Corporation, крупнейшей в мире военной монополии с рыночной стоимостью 165,5 миллиарда долларов, за год подорожали на 73,4 процента. Акции Lockheed Martin, второй по величине военной монополии стоимостью 144,4 миллиарда долларов, выросли в цене на 30 процентов всего за три последних месяца. RTX, получившая наибольшую выгоду, имеет партнерские отношения с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems, производителем системы ПВО «Железный купол». Кроме того, акции израильской IMCO за последний год выросли на 186 процентов. В мае компания подписала с Минобороны Израиля соглашение на сто миллионов долларов: IMCO поставит армии передовые электронные системы, системы видеоуправления и другое оборудование.