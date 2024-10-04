Алиев обвинил США в манипулировании санкциями против Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил США в манипулировании санкциями в отношении республики.
Об этом азербайджанский лидер заявил на встрече с жителями города Джебраил, сообщила его пресс-служба.
"Америка ввела санкции против Азербайджана в 1992 году, когда азербайджанские земли находились под оккупацией. Однако в 2001 году санкции были приостановлены. Почему? Потому что они начали оккупацию Афганистана, и Азербайджан им понадобился. Пока они оставались в Афганистане, президент США ежегодно приостанавливал эти санкции. Как только они - на глазах у всего мира - сбежали оттуда, то снова применили санкции против нас", - сказал Алиев.