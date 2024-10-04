В Польше разгорелся скандал из-за продажи водки в упаковках от детского пюре

Продажа в Польше водки в дой-паках, в которые обычно упаковывают детское питание, вызвала скандал в обществе и привела к отставкам правительстве.

В конце сентября в СМИ появились сведения о том, что производитель алкоголя OLV начал поставлять на полки супермаркетов водку Voodoo Monkey в дой-паках, дизайн которых пользователям соцсетей напомнил упаковку для детских пюре. Утверждается, что одной из целей такого маркетингового хода мог стать обход запрета на распитие спиртных напитков в общественных местах.

Общественный скандал привлек внимание польских властей. На заседании кабмина 1 октября премьер-министр Дональд Туск назвал эту ситуацию "злом в чистом виде". Сразу после реакции премьера министр здравоохранения Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра по борьбе с зависимостями Петра Яблоньского. Помимо того, Туск поручил главе Минсельхоза Чеславу Секерскому до конца дня проработать меры по запрету продажи алкоголя в дой-паках.

Ведомство подготовило проект распоряжения, согласно которому продажа таких напитков объемом до 200 мл будет разрешена только в бутылках или в банках. "В связи с появлением в последнее время алкоголя в пакетиках, возмутительным образом похожих на детское питание (фруктовые муссы), необходимо регламентировать правила упаковки некоторых спиртных напитков таким образом, чтобы упаковка не вводила потребителей в заблуждение", - говорится в мотивировочной части проекта документа. В свою очередь, OLV объявила об отзыве всех поступивших в торговые точки партий водки в дой-паках.