В ЕС заявили о стремлении Нетаньяху к конфликту

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к конфликту с позиции силы.

"Уже много лет назад как Нетаньяху указал на Иран как на большую опасность для Израиля, и не только для Израиля, а для западного мира", - отметил дипломат в интервью испанской радиостанции Onda Cero.

По его мнению, "очевидно, что Нетаньяху <...> уже давно ищет конфликт или считает, что конфликт неизбежен, и хочет начать его с позиции силы". При этом Боррель отметил, что все обеспокоены тем, какой по интенсивности будет реакция Израиля на атаку Ирана.

Глава дипломатии ЕС считает, что западный мир не готов предпринимать конкретных шагов в отношении Израиля, чтобы принудить его остановить атаки.

"В настоящий момент США и некоторые европейские страны не готовы принимать абсолютно никаких мер", - добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.

23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В результате одного из израильских ударов 27 сентября в Бейруте был ликвидирован генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.