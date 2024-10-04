Посол сообщил, какое решение принял ЕС об отношениях с Грузией

Европейский союз (ЕС) принял решение не проводить встречи с правительством Грузии. Об этом сообщил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, пишет издание Formula. Lenta.ru

«Мы решили как Европейский союз не иметь никаких контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии», — подчеркнул он. В этой связи, добавил посол, не было визитов на высоком уровне европейских чиновников в Грузию, официальных встреч с представителями грузинского кабинета министров в последнее время. Газета.Ru

Отношения ЕС, США и Грузии стали существенно ухудшаться после принятия ее парламентом в мае закона об иноагентах. Минобороны США 5 июля сообщило, что запланированные на лето грузино-американские военные учения "Достойный партнер" переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений. Пентагон обосновал решение тем, что грузинские власти заявляли о попытках Запада, в частности США, открыть второй фронт для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны. По той же причине ЕС заморозил €30 млн, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии. ТАСС