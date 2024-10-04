ЕС приостановил встречи с правительством Грузии

Европейский союз (ЕС) принял решение не проводить встречи с правительством Грузии. Об этом сообщил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, пишет издание Formula.

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Решение 27 лидеров европейских стран является ответом на антизападную риторику правящей партии «Грузинская мечта».

«Мы решили не проводить никаких встреч на высоком уровне с нынешним правительством Грузии. В последние месяцы их не было с нашими представителями в Грузии или с лидерами "Грузинской мечты" в Брюсселе», — заявил Герчинский.

Посол добавил, что в случае запрета оппозиции в Грузии, стране будет закрыта дорога в Европу. Он выразил надежду на возобновление процесса интеграции страны после выборов.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в обществе. По его словам, закон основан на историческом опыте и вековых христианских, грузинских и европейских ценностях.