Болгар сделала заявление об отношениях с Павлом Дуровым

Ирина Болгар опровергла слова представителя Павла Дурова о том, что она и основатель Telegram не были парой. Как сообщает РИА Новости, об этом она написала в своей социальной сети.

Ранее New York Times опубликовала заявление представителя Дурова о том, что он и Болгар «никогда не были парой». Он отметил, что женщина «предъявила личные права» на миллионы долларов, которые ей выплачивались в качестве алиментов. По словам представителя, она «расточительно тратила» деньги «на предметы роскоши и другие излишества».

«Я уже предоставила журналистам New York Times все доказательства, которые у меня есть, чтобы опровергнуть ложные комментарии представителя Дурова», — написала Болгар.

В частности, у нее якобы есть переписка с миллиардером, которая показывает, что Дуров считал отношения с ней семейными.

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Напомним, что Болгар называет себя матерью троих детей Павла Дурова. Она утверждает, что они длительное время находились в отношениях — в качестве доказательств женщина публиковала снимки с предпринимателем. В Швейцарии она подала к Дурову иск из-за того, что он применил физическое насилие к одному из их детей, а также не выплачивал алименты в размере 150 тысяч евро в месяц. Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении основателя Telegram родительских прав.