Похищенную ИГИЛ* девушку спасли после 10 лет рабства

В секторе Газа спасли гражданку Ирака езидского происхождения Фаузию Сидо, которую 10 лет назад похитили боевики ИГИЛ*. Об этом сообщило иракское министерство иностранных дел, пишет портал Shafaq News.

«21-летняя гражданка Ирака езидского происхождения Фаузия Амин Сидо, похищенная террористами ИГ*, освобождена, благодаря совместным усилиям МИД и разведслужбы Ирака, осуществлявшимся в тесной координации с посольствами США в Багдаде и Аммане и с властями Иордании», - пояснили в ведомстве, отметив, что возвращение девушки домой курировал лично министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

По данным представителя министерства иностранных дел Ирака Сильвана Синджари, освобождению девушки предшествовали несколько неудачных попыток, пишет агентство Reuters.

По словам источника издания, знакомого с ситуацией, иракские власти поддерживали связь с Фаузией Сидо в течение нескольких месяцев и передали информацию о ней американским властям, которые организовали ее выезд из Газы с помощью Израиля.

В свою очередь брат Сидо отметил, что девушка была похищена в 2014 году «во время вторжения боевиков в Синджар (местность с преимущественно езидским населением на севере Ирака. – Прим. Ред.)», и освобождена в ходе военной операции в Газе. Затем ее передали в иракское посольство в Иордании и вернули на родину.

Израильские военные уточнили, что координировали свои действия с посольством США в Иерусалиме и «другими международными субъектами». По их данным, девушку, которой на тот момент было 11 лет, продали «стороннику ХАМАС, который увез ее в Газу, где удерживал на протяжении 10 лет». Но в ходе военных действий в секторе Газа он был убит, а его пленнице удалось сбежать. Езидка была вывезена из анклава через КПП «Керем-Шалом», пишет ТАСС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями и гибелью людей.

*организация признана террористической и запрещена в России