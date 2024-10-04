В Польше "детская водка" привела к отставкам чиновников

В Польше разразился крупный скандал из-за появившихся недавно в польских магазинах ароматизированных напитков на основе водки, разлитых в тары, напоминающие продукты для детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Пластиковые тюбики, в которых разлиты алкогольные напитки одного из польских производителей, внешне очень похожи на те, в которых массово продаются различные фруктовые соки и муссы для детей. В них содержится ликер с 15-процентным содержанием алкоголя, наливки крепостью 28% и водка крепостью 40%. Польские журналисты сразу же дали название данному продукту – "алко-тюбики" или "детская водка".

При этом премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал "кадровые последствия" для людей, которые не проявили необходимую бдительность в данной ситуации. Он подчеркнул, что появление на прилавках польских магазинов "алко-тюбиков" может касаться безопасности и здоровья детей. Почти сразу же после заявления Туска министр здравоохранения страны Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского.

Между тем спикер Сейма Шимон Холовня потребовал от директора Управления по защите конкуренции и потребителей немедленно разобраться с ситуацией.

"Нет места для переговоров. Эта угроза должна исчезнуть. И люди, которые допустили это, должны ожидать последствий", – подчеркнул он.

Из-за крупного скандала производитель "детской водки" сделал заявление, в котором сообщил о прекращении производства и отзыве продукции из торговых сетей.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить детское шампанское. По его словам, эта тема особенно актуальна перед новогодними праздниками. Депутат надеется, что ему удастся запретить такие напитки уже к этому Новому году.