Появились сведения о тайных похоронах лидера «Хезболлы» Насруллы

Sky: убитого лидера "Хезболлах" Насруллу похоронили во временном секретном месте
Генеральный секретарь ливанской шиитской организации "Хезболлах" Хасан Насрулла, убитый 27 сентября в результате израильского удара по Бейруту, был похоронен тайно во временном секретном месте.
Об этом сообщил телеканалу Sky News Arabia источник, близкий к организации.
По его словам, такое решение было принято из опасений, что церемония похорон Насруллы может стать целью израильского авианалета.
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"Хасан Насрулла был похоронен во временном месте до тех пор, пока не появятся обстоятельства, позволяющие провести народные похороны", - отметил источник.