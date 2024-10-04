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Sky: убитого лидера "Хезболлах" Насруллу похоронили во временном секретном месте

Генеральный секретарь ливанской шиитской организации "Хезболлах" Хасан Насрулла, убитый 27 сентября в результате израильского удара по Бейруту, был похоронен тайно во временном секретном месте.

Появились сведения о тайных похоронах лидера «Хезболлы» Насруллы
© globallookpress.com

Об этом сообщил телеканалу Sky News Arabia источник, близкий к организации.

По его словам, такое решение было принято из опасений, что церемония похорон Насруллы может стать целью израильского авианалета.

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"Хасан Насрулла был похоронен во временном месте до тех пор, пока не появятся обстоятельства, позволяющие провести народные похороны", - отметил источник.

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