Появились сведения о тайных похоронах лидера «Хезболлы» Насруллы

Генеральный секретарь ливанской шиитской организации "Хезболлах" Хасан Насрулла, убитый 27 сентября в результате израильского удара по Бейруту, был похоронен тайно во временном секретном месте.

Об этом сообщил телеканалу Sky News Arabia источник, близкий к организации.

По его словам, такое решение было принято из опасений, что церемония похорон Насруллы может стать целью израильского авианалета.

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