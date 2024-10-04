В Госдепе будут следить за итогами консультаций по Афганистану в Москве

США примут во внимание итоги очередного заседания московского формата консультаций по Афганистану.

Об этом сообщила глава американской дипломатической миссии в Афганистане Карен Декер.

"Мы будем заинтересованы в любых результатах предстоящей встречи в московском формате", - приводит ее слова радиостанция "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

По словам американского дипломата, США никогда не участвовали в московском формате, поскольку считали, что консультации носят региональный характер. В связи с этим Декер указала, что в мире существует несколько региональных инициатив по примирению сторон в Афганистане, "но Соединенным Штатам необязательно участвовать во всех них".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что очередное заседание московского формата консультаций по Афганистану пройдет 4 октября в Москве на уровне спецпредставителей. Она отметила, что министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Моттаки приглашен на мероприятие в качестве главного гостя. По словам Захаровой, в рамках этих консультаций глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится с афганским коллегой для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества Москвы и Кабула.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его главная цель - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.