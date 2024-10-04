Глава Минобороны Польши пригрозил Киеву блокировкой вступления в ЕС

Варшава не допустит вступления Киева в ЕС, пока на Украине не разрешат эксгумацию тел жертв Волынской резни. Об этом в интервью порталу Wirtualna Polska заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, среди поляков будут нарастать антиукраинские настроения, если игнорировать эту тему. Министр отметил, что Польша намерена поднимать этот вопрос в рамках своего председательства в Евросоюзе в первой половине 2025 года.

В конце августа глава Минобороны заявил, что Польша будет препятствовать вступлению Киева в ЕС до тех пор, пока разрешится вопрос эксгумации жертв трагедии. Тогда позицию министра обороны республики поддержал премьер Дональд Туск и глава польского МИД Радослав Сикорский. Последний также упомянул эту тему на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.