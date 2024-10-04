Маск пообещал посетить митинг Трампа на месте покушения

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что посетит предвыборный митинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере, городе, где была совершена попытка покушения на кандидата в президенты США. Об этом Маск сообщил в соцсети X.

Ранее Трамп заявил, что вернется в Батлер 5 октября, чтобы провести еще один предвыборный митинг. Кандидат в президенты назвал это «историческим событием».

«Я буду там, чтобы продемонстрировать поддержку!» - заявил Маск.

Первая попытка покушения на Трампа была совершена в июле во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Последующие выстрелы убили одного из участников митинга и серьезно ранили другого. Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы. Его мотивы пока неизвестны.

Маск активно выступал против Джо Байдена, когда тот был кандидатом в президенты от Демократической партии. Когда Байден уступил место в предвыборной гонке своей напарнице Камале Харрис, Маск продолжил критиковать демократов и поддерживать Трампа. Ранее Трамп пообещал, что в случае победы предложит Маску должность в кабинете министров или пост советника в своей администрации.