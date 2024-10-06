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Илон Маск присоединился к митингу Трампа в Пенсильвании

Американский бизнесмен Илон Маск присоединился к митингу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Батлере, штате Пенсильвания.

Илон Маск присоединился к митингу Трампа в Батлере
© globallookpress.com

«Трамп должен выиграть, чтобы сохранить Конституцию. Трамп должен выиграть, чтобы сохранить демократию в Америке», — приводит слова Маска ТАСС.

Ранее сообщалось, что экс-президент США прибыл в Батлер, где в июле на него было совершено покушение.

Меры безопасности в этот визит политика были усилены, на крышах за обстановкой следят снайперы.

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