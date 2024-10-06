Илон Маск присоединился к митингу Трампа в Батлере

Илон Маск присоединился к митингу Трампа в Пенсильвании
Американский бизнесмен Илон Маск присоединился к митингу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Батлере, штате Пенсильвания.
«Трамп должен выиграть, чтобы сохранить Конституцию. Трамп должен выиграть, чтобы сохранить демократию в Америке», — приводит слова Маска ТАСС.
Ранее сообщалось, что экс-президент США прибыл в Батлер, где в июле на него было совершено покушение.
Меры безопасности в этот визит политика были усилены, на крышах за обстановкой следят снайперы.