Пока вы спали: Антонов об угрозах в его адрес и проблемы в Секретной службе США

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Антонов сообщил об угрозах расправой в его адрес в США

В адрес дипломатов России поступают угрозы со стороны США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, работать в США становится все труднее из-за рестрикций, угроз дипломатам и лично ему о физической расправе, а ткже демонстрациям с провокационными лозунгами.

Дипломат связал это с приближающимися выборами президента США.

СМИ: сотрудники Секретной службы США массово увольняются из-за переработок

Секретная служба США оказалась не готова к росту угроз в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Агентам службы нужно было работать на митингах, съездах политиков, охранять политических лидеров и активно заниматься остальной работой в 2024 году. Но в 2022 и 2023 финансовых годах уволились почти 1,5 тысячи из 7,8 тысячи работников Секретной службы.

Причиной такого оттока людей назвали сверхурочную работу, при этом часто неоплачиваемую, и другие проблемы организации.

Известно, что на подготовку сотрудников, которые смогут занять опустевшие места на службе, уйдет немало времени.

Почти тысяча семей из курского приграничья нашла считавшихся пропавшими родных

Волонтеры Красного Креста смогли найти почти тысячу родных, семьи которых считали их пропавшими после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

При этом общее число заявок о пропавших составляет 5,4 тысячи примерно. Волонтеры Красного Креста (РКК) по Курской области пояснили, что число заявок не равно числу пропавших, поскольку на одного человека могут быть зарегистрированы сразу несколько заявок от родных.

В поисках пропавших волонтерам помогают правоохранительные органы и власти региона.

СМИ: Маск тайно жертвовал республиканцам десятки миллионов долларов

Известный бизнесмен Илон Маск пожертвовал десятки миллионов долларов для Республиканской партии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты The Wall Street Journal.

Предполагается, что Маск спонсировал их в течении несколько лет и делал это тайно с помощью юристов и консультантов партии.

Так, осенью 2022 года он выделяла деньги на компанию против демократов в колеблющихся штатах накануне промежуточных выборов. А в следующем году он пожертвовал деньги для поддержки компании губернатора Флориды Рона Десантиса.

РФ вошла в проект ВБ B-Ready, несмотря на противодействие Запада

Россия попала в проект Всемирного банка (ВБ) по оценке условий для ведения бизнеса в разных странах мира Business Ready (B-Ready). Об этом сообщает ТАСС.

При этом известно, что западные страны препятствовали попытке РФ оказаться в списках государств, по которым готовят отчеты. Тем не менее, Россия добилась включения в третий этап подготовки отчета.