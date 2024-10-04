В Гаити назвали дискриминационными планы Доминиканы по высылке мигрантов

Министр иностранных дел Гаити Доминик Дюпуи назвала дискриминационными намерения властей Доминиканской Республики высылать до 10 тыс. нелегальных гаитянских мигрантов в неделю из страны и заявила о намерении укреплять потенциал диппредставительств Гаити в Доминикане для помощи гаитянским гражданам.

"Мы принимаем к сведению заявление властей Доминиканской Республики от 2 октября 2024 года о ряде дискриминационных мер, предусматривающих массовую депортацию до 10 тыс. граждан Гаити в неделю, - написала министр на своей странице в X (ранее Twitter). - В соответствии с международными договорами и соглашениями, регулирующими этот вопрос, мы призываем к уважению неотъемлемых прав каждого ребенка, каждой женщины и каждого мужчины, на которых направлено это прискорбное решение".

Дюпуи также сообщила о намерении властей Гаити "укреплять потенциал дипломатической миссии и консульских учреждений" республики в Доминикане, "чтобы оказать адекватную помощь" гаитянским гражданам в этой стране.

В среду правительство Доминиканской Республики объявило о намерениях высылать из страны до 10 тыс. нелегальных беженцев из Гаити в неделю в рамках плана по миграционному контролю и сообщило, что такие меры будут приняты незамедлительно. Таким образом власти Доминиканы намерены решать миграционную проблему, связанную с нелегальным прибытием беженцев из Гаити, которая переживает кризис с безопасностью. Помимо репатриации нелегальных мигрантов, в Санто-Доминго также примут меры по укреплению границы с соседней республикой. Газета Diario Libre привела слова президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера, который отметил, что необходимость таких мер объясняется недостаточными результатами работы многонациональной миссии по поддержке сил безопасности Гаити, которой руководит Кения. Об этой проблеме лидер Доминиканы говорил, в частности, в ходе своего недавнего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно оценкам, в Доминикане находятся более 500 тыс. мигрантов из Гаити, большинство из них без документов. Как ранее заявлял Абинадер, власти намерены продолжить политику по депортации нелегальных мигрантов, поскольку в противном случае республике грозит анархия. Вместе с тем в Санто-Доминго заверяют, что готовы помогать соседней стране, оказавшейся в тяжелой ситуации.