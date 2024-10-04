Cотрудники Секретной службы США массово увольняются из-за переработок

Секретная служба США столкнулась с "лавиной" работы в 2024 году, будучи обескровленной массовыми увольнениями агентов по собственному желанию на протяжении последних лет. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

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Как отмечается, ведомство понимало, что 2024 год станет для него одним из самых напряженных в недавней истории. Его агентам предстояло работать на предвыборных митингах, политических съездах, саммите НАТО, а также иметь дело с ростом угроз для жизней политических лидеров. Однако Секретная служба подошла к этому периоду неготовой. Вместо увеличения кадрового состава был зафиксирован крупнейший отток персонала как минимум за последние двадцать лет: в 2022 и 2023 финансовых годах уволились 1,4 тыс. из 7,8 тыс. сотрудников Секретной службы.

Среди причин их прошений об отставке частая сверхурочная работа, которая могла даже не оплачиваться, фаворитизм и непотизм в организации. Потеря большого числа ценных сотрудников могла бы быть не столь критичной, будь у Секретной службы в резерве люди, готовые и способные занять их места, пишет The New York Times. Однако подготовить "скамью запасных" вовремя не удалось.

Два покушения на жизнь бывшего американского лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в июле и сентябре обнажили серьезные проблемы в работе Секретной службы, которые затрагивали систему управления и коммуникации, сферу технологий. Однако, по мнению самих агентов, ключевой причиной провалов было массовое увольнение самых квалифицированных специалистов.

И хотя за последние несколько месяцев Секретная служба смогла нанять "достаточно сотрудников", а Конгресс выделил ей дополнительные $231 млн, десятки нынешних и бывших агентов заявили The New York Times, что ведомство все еще далеко от решения проблемы с частыми отставками.