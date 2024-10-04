Маск тайно жертвовал республиканцам десятки миллионов долларов

Илон Маск на протяжении нескольких лет тайно выделял Республиканской партии десятки миллионов долларов. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, пожертвования, о которых раньше не было известно, свидетельствуют о том, что Маск "был заметной силой в финансировании республиканских инициатив и кандидатов" задолго до того, как летом 2024 года основал комитет в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

Осенью 2022 года миллиардер выделил более $50 млн на кампанию, направленную против демократов в колеблющихся штатах накануне промежуточных выборов. В 2023 году Маск пожертвовал $10 млн на поддержку губернатора Флориды Рона Десантиса, претендовавшего тогда на участие в президентской гонке.

Юристы и консультанты Республиканской партии помогали Маску скрывать причастность к этим финансовым операциям. Для обсуждения транзакций использовался мессенджер Signal, применяющий технологию сквозного шифрования данных, добавляет The Wall Street Journal.

Маск начал открыто поддерживать Трампа в предвыборной борьбе после июльского покушения на республиканца. Позднее Трамп дал Маску интервью на площадке X (ранее Twitter), которое, по заявлению предпринимателя, собрало более 1 млрд просмотров.