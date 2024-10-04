Джонсон рассказал, что могло предотвратить начало СВО на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что президентство Дональда Трампа предотвратило бы старт спецоперации России на Украине в феврале 2022 года. Такую точку зрения он высказал в интервью The Telegraph.

По его словам, сопротивление Украины «абсолютно необходимо для свободы и демократии», а ее поражение станет «абсолютной катастрофой», и Трамп это понимает.

«Я не думаю, что он [Трамп] захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок с того, что сделал Америку великой, а не с того, что снова сделал великим Советский Союз», — сказал Джонсон.

Он отметил, что одним из достоинств республиканца является «абсолютная непредсказуемость».

Трамп ответил на вопрос о «справедливой» сделке между Россией и Украиной

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил готовность работать с обеими сторонами ради урегулирования конфликта на Украине, если одержит победу на предстоящих выборах. В то же время кандидат в президенты США отметил, что в прошлом у него были очень хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.