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Трамп: администрация Байдена не может помочь пострадавшим от урагана «Хелен»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис не может помочь пострадавшим от урагана «Хелен».

Трамп обвинил администрацию Байдена в отказе помочь пострадавшим в ЧП в США
© ТАСС
«Ужасное бедствие обрушилось на Северную Каролину, Джорджию, Южную Каролину, Алабаму, Теннесси, Флориду и Вирджинию, настолько силен был ураган. Но администрация Харрис и Байдена говорит, что у них нет денег», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что все средства были потрачены на нелегальных мигрантов.

По данным NBC, число погибших из-за последствий урагана «Хелен» в США достигло 202.

Ранее сообщалось, что Байден и Харрис посетили пострадавшие районы страны.

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