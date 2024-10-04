Трамп обвинил администрацию Байдена в отказе помочь пострадавшим в ЧП в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис не может помочь пострадавшим от урагана «Хелен».

«Ужасное бедствие обрушилось на Северную Каролину, Джорджию, Южную Каролину, Алабаму, Теннесси, Флориду и Вирджинию, настолько силен был ураган. Но администрация Харрис и Байдена говорит, что у них нет денег», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что все средства были потрачены на нелегальных мигрантов.

По данным NBC, число погибших из-за последствий урагана «Хелен» в США достигло 202.

Ранее сообщалось, что Байден и Харрис посетили пострадавшие районы страны.