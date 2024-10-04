В МИД Ирана вызвали послов Германии и Австрии

В Министерство иностранных дел Ирана вызвали послов Германии Маркуса Петцеля и Австрии Дитриха Хайма.

Об этом передаёт агентство Mehr.

«Посол Германии Маркус Петцель и посол Австрии Дитрих Хайм были вызваны в Министерство иностранных дел в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято после аналогичных вызовов иранских послов в Германии и Австрии из-за ракетного удара по Израилю.

Ранее в МИД Ирана пообещали решительный ответ на любую агрессию со стороны Израиля.