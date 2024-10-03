Фицо сделал заявление об отношениях с Россией

Российская Федерация и Европейский союз нуждаются друг в друге, заявил в четверг, 3 октября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет портал Teraz.

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По данным портала, Фицо сделал заявление о возможной нормализации отношений на фоне подготовки переговоров между правительствами Словакии и Украины.

Премьер пообещал, что сделает все возможное для восстановления отношений Москвы и Брюсселя.

«Если [конфликт] закончится во время действия мандата этого правительства, я сделаю все возможное для восстановления экономических и стандартных отношений с Российской Федерацией, я сделаю все возможное для этого», — подчеркнул Фицо.

По его мнению, любое противостояние, даже самое ожесточенное, завершается за столом переговоров.

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Премьер пояснил, что Братислава после завершения конфликта будет стремиться к поддержанию нормальных, дружественных отношений с Украиной.