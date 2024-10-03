Названа причина вызова послов ФРГ и Австрии в МИД Ирана

МИД Ирана вызвал послов ФРГ и Австрии в Тегеране в ответ на аналогичные действия со стороны этих двух стран Европейского союза. Об этом пишет агентство Mehr со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне министерства иностранных дел ФРГ и Австрии вызвали послов Ирана в Берлине и Вене в связи с иранским ракетным обстрелом Израиля.

«Посол Германии Маркус Петцель и посол Австрии Дитрих Хайм были вызваны в МИД в индивидуальном порядке», — пояснили дипломаты.

В пресс-службе пояснили, что главам дипмиссий западных стран было заявлено о решимости исламской республики защищать свою безопасность.

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Кроме того, им напомнили о том, что действия иранских вооруженных сил находятся в рамках установленного международными соглашениями принципа законной обороны.

Также в МИД осудили позицию ряда европейских стран, поддерживающих политику Израиля.