Принцесса Беатрис Йоркская стала избегать отца после секс-скандала

Британская принцесса Беатрис Йоркская начала избегать своего отца после секс-скандала. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Daily Beast.

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Как отмечает источник, после того как ее отец принц Эндрю попал в секс-скандал, Беатрис почти перестала появляться на публике. Кроме того, она также избегает отца, который большую часть времени проводит резиденции возле Виндзорского замка.

При этом издание утверждает, что во время редких визитов к отцу, принцесса вынуждена «играть роль миротворца», что оказывает на нее большой стресс.

Напомним, что принц Эндрю был обвинен в сексуальном насилии над несовершеннолетним, после чего в его отношении было начато судебное преследование. Чтобы подавшая его девушка отозвала иск, принц согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов, однако Эндрю все равно лишили титулов и званий члена королевской семьи.

Ранее стало известно, что брат и отец принца Гарри отказались с ним встретиться в Лондоне.