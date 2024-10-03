Прослушивающее устройство было найдено в туалете в МИД Великобритании семь лет назад после того, как его посетил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом британский политик Борис Джонсон написал в мемуарах, пишет газета The Daily Telegraph.

© Газета.Ru

По его словам, Нетаньяху некоторое время «находился там». Позже сотрудники безопасности обнаружили на стуле подслушивающее устройство.

Джонсон также признался, что пошутил над Нетаньяху, показав ему ручку, которой якобы была подписана «декларация Бальфура». Это документ, который направил возглавлявший в 1917 году МИД Соединенного Королевства Артур Бальфур представителю британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду в 1917 году. По словам Джонсона, это была самая обычная шариковая ручка компании Bic.

Байден попросил Нетаньяху «перестать нести чушь»

21 сентября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил об опасности отсутствия интеллекта у элит Великобритании.